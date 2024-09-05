Депутат Мособлдумы Маликов: шашлыки необходимо готовить в специальных местах

Жители часто забывают про то, что приготовление шашлыков при жаркой погоде может обернуться пожарами, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов.

Он отметил, что в регионе сейчас установилась теплая погода.

«Есть и такие экземпляры, которые из своего балкона устраивают настоящий мангал и готовят там шашлыки. Вы представляете, какое там пламя, и что может произойти с целым домом, сколько могут невинных людей пострадать», — предупредил депутат.

Он уточнил, что в области создается огромное количество рекреационных зон, которые оборудованы всей необходимой инфраструктурой.

«В том числе есть места, где можно спокойно готовить шашлыки. Они находятся в безопасном друг от друга расстоянии и со всеми удобствами для жителей. Не нужно заниматься самовольством и делать собственные мангалы», — заключил парламентарий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.