Депутат Мособлдумы Лобышева навестила детей из Курской области в Коломне

Зампредседателя комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева навестила ребят из Курской области, которые временно проживают сейчас в семейном центре «Вдохновение» в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего 34 ребенка разных возрастов находятся на данный момент в семейном центре.

«Привезли детям подарки — настольные игры, наборы для первоклассников, канцелярские товары и наборы для творчества. Дети очень энергичные, предлагают различные активности. Так, например, ребята попросили организовать для них мастер-класс по катанию на коньках и посещение бассейна. Будем сейчас стараться исполнить их желания», — отметила Лобышева.

Парламентарий поблагодарила всех, кто не остается равнодушным и поддерживает подобные акции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На сегодняшний день в область доставили и разместили более 900 человек из Курской области.

6 августа ВСУ атаковали курское приграничье. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Из региона организовали эвакуацию жителей, в том числе в Подмосковье.