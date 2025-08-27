Депутат Мособлдумы из Подольска передал гумпомощь участникам СВО

«12 точек адресной выгрузки лично в руки нашим доблестным защитникам! Бойцы получили медикаменты, тактические аптечки и рюкзаки, волокуши, комплектующие РЭБ, маскировочные сети, противотепловизорные одеяла, инструменты и строительные материалы», — сказал Максимович.

Ранее помощники парламентария Денис Клюка и Сергей Золотарев передали гуманитарную помощь супруге участника СВО. На фронт отправились стройматериалы, инструменты, электропровод, пропановый баллон и маскировочные сети.

«Участники специальной военной операции — герои, которые с мужеством и отвагой защищают Россию и отстаивают ее национальные интересы. А наша помощь — опора и поддержка, которая дает им еще больше сил и энергии для исполнения воинского долга», — отметил Максимович.

Каждый может внести свой вклад в Победу. Гуманитарную помощь в Подольске принимает Волонтерский центр на улице Ульяновых д. 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.