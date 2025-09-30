30 сентября 2022 года состоялось значимое событие — в Россию вернулись ее исторические территории: Луганск, Донецк, Херсонская и Запорожская области. Это был выбор людей, и Россия его поддержала, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов.

«Регулярно выезжаю на передовую с гуманитарным грузом и могу сказать, что за 3 года вместе с жителями новых территорий многое удалось сделать: работают городские и поселковые власти, строятся новые дома, больницы, школы, детские сады и дороги», — сказал парламентарий.

По словам депутата, если в 2022–2023 годах вечером в Донецке, Луганске было пусто на улицах, то сейчас по центральным улицам гуляет молодежь, нет страха в глазах у горожан.

«Задач еще много. Одна из них — Победа, окончательный разгром неонацистов. Наши доблестные военные решают ее: отодвигают ВСУ от мирных городов, создают буферную зону, спасают каждый день людей от смерти. Следующая задача — экономическая независимость новых территорий. Россия всегда была сильна своими регионами: Луганск, Донецк, Херсонская и Запорожская области — это новые точки роста», — обозначил Ефимов.

С 2023 года 30 сентября отмечают День воссоединения Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Именно в этот день в 2022 году 4 региона официально стали субъектами РФ. В них провели референдумы, где на голосовании жители решали, входить ли в состав России.

Ранее с праздником россиян поздравил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что вместе граждане защищают любовь к Родине и единство исторической судьбы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.