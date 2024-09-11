Депутат Мособлдумы Барсуков встретился с супругой участника СВО

11 сентября председатель комитета по местному самоуправлению Московской областной думы Владимир Барсуков встретился с супругой участника СВО и вручил ей гуманитарную помощь. Супруг Марии в настоящее время находится в госпитале после ранения, восстанавливается после операции, сообщает пресс-служба депутата.

«Постоянно держу связь с родными военнослужащих, стараюсь своевременно помогать в решении бытовых проблем, финансовых и юридических вопросов. В такое непростое для нашей страны время нам всем необходимо помогать нашим ребятам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции», — сказал председатель комитета по местному самоуправлению Московской областной думы Владимир Барсуков.

По словам Барсукова, поддержка родственников и членов семей участников СВО осуществляется как на федеральном, так и на региональном уровне. Эта работа в настоящее время является приоритетной.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.