Депутат Мособлдумы Барсуков провел заседание комитета по местному самоуправлению

Председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Владимир Барсуков провел расширенное заседание Комитета по местному самоуправлению с участием представителей Общественной палаты Подмосковья, министерства территориальной политики Подмосковья, управления Минюста РФ по Подмосковью, Совета муниципальных образований МО, правового управления губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

На повестке дня были следующие вопросы:

проект закона Московской области Nº 1467па «О внесении изменений в некоторые законы Московской области об организации местного самоуправления на территориях муниципальных образований Московской области». Разработан Комитетом по местному самоуправлению в целях приведения областного законодательства в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В наименованиях городских округов добавляется «Московская область». Рассмотрение данного вопроса будет вынесено на 86-е заседание МОД.

доработанный проект закона Московской области Nº 946па «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат муниципальных образований Московской области». Законопроект внесен Общественной палатой Московской области и одобрен постановлением МОД 22 июня 2023 г. № 28/58-П. На проект поступило много существенных замечаний и предложений. Замечания были учтены, принято решение вынести данный законопроект для рассмотрения на 86-м заседании МОД.

проект федерального закона Nº 613593-8 (ФС-326) «О внесении изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 „О муниципальной службе в Российской Федерации“ (в части исключения положений, касающихся муниципальной службы в аппарате избирательной комиссии муниципального образования, и дополнения перечня документов, предоставляемых гражданином при поступлении на муниципальную службу). Данный проект был внесен законодательным собранием Ульяновской области. Комитет принял решение поддержать принятие данного законопроекта.

Также в ходе заседания было рассмотрено предложение совета депутатов округа Солнечногорск Московской области с просьбой проработать вопрос о внесении изменений в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» для предоставления возможности заочного голосования на сходе граждан. Данный вопрос будет изучен Комитетом по местному самоуправлению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.