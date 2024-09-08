Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов проверил ход голосования на УИКах

сегодня в 18:25

Тарас Ефимов посетил участки № 1740 и 2642 в Гимназии на улице Некрасова. Для удобства горожан УИКи расположены в разных крыльях здания на первых этажах, на каждом участке ведется видеонаблюдение, работает представительное число наблюдателей от разных партий, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Здесь не только молодежный состав комиссий, но и много молодежи среди голосующих. Секрет прост — рядом большие новые дома, которые продолжают заселяться», — рассказал Тарас Ефимов.

Депутат поблагодарил всех участников выборного процесса за трехдневную сложную работу и пожелал легкого подсчета голосов.

В Реутове работают избирательные участки с 8:00 до 20:00 часов Всего расположено 46 избирательных участков. В течение трех дней жители города будут голосовать за кандидатов в депутаты городского совета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.