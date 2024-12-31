Депутат Милонов «пройдется по борделям» в новогодние праздники

Депутат Государственной думы Виталий Милонов рассказал, что в первых числах января пойдет в рейды. В рамках них он «пройдется по борделям» и «закроет» несколько вейп-шопов, пишет SHOT со ссылкой на парламентария.

Милонов заявил, что в Новый год употреблять алкогольные напитки не будет. Это его главный ритуал на праздник.

«Планов много. Мне нужно закрыть три или четыре вейп-шопа. Пойду по борделям пройдусь, на округе посмотрю. Может где-то открылись — надо закрыть», — поделился планами на новогодние каникулы Милонов.

Ранее Милонов сказал, что законодательно запрещать пропаганду одиночества нельзя. Вместо этого нужно создавать позитивный образ семьи с помощью сериалов и кино.