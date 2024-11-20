Депутат Милонов предложил давать многодетным семьям лошадь за маткапитал

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил использовать материнский капитал для покупки многодетными семьями лошади в качестве средства передвижения, сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» .

В среду комитет Госдумы по защите семьи отклонил инициативу ЛДПР, согласно которой предлагалось использовать маткапитал для покупки многодетными семьями автомобилей.

При этом предложение поддержали некоторые депутаты, но с оговоркой — покупка авто не должна осуществляться в рамках трат маткапитала. К тому же, члены комитета отметили, что машина — слишком хрупка вещь, которая может разбиться или сломаться.

Депутат Милонов, который сам является многодетным отцом, предложил альтернативу автомобилю. По его мнению, в качестве транспорта многодетные могут приобретать на маткапитал лошадь.

На это его коллега, депутат Татьяна Буцкая, отметила, что животное будет дорого содержать.

Ранее Милонов раскритиковал идею сокращения работы для многодетных. По его мнению, авторы инициативы не учли экономические расчеты.