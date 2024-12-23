Депутат Маликов: работников в энергетике нужно дополнительно стимулировать

«Одной из тем встреч стало обеспечение кадрами в области энергетики. Сегодня необходимо сделать все возможное, чтобы привлечь людей в электроэнергетику и не отпускать их. Ситуация с каждым годом становится хуже, процент нехватки специалистов и переход работников с одного производства на другое демонстрирует отрицательную динамику. Соответственно, необходимо вводить дополнительное стимулирование и поощрение для работников», – сказал Маликов.

На эти темы депутат пообщался во время встречи с трудовым коллективом Красногорского РЭС ПАО «Россети Московский регион».

«Тесное взаимодействие и совместная работа с «Россетями» являются приоритетными и стратегическими (направлениями - ред.) для нашего региона. От работы энергетиков зависит снабжение электроэнергией всех социальных учреждений, промышленных и сельско-хозяйственных предприятий, наших с вами домов», – отметил он.

Маликов также вручил благодарственные письма Московской областной думы за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе местным сотрудникам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.