Депутат Маликов: любой россиянин может стать контрактником в Подмосковье

В расположенный в Подмосковье многофункциональный пункт отбора бойцов для службы по контракту в российской армии приезжают мужчины со всей страны, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

Центр отбора бойцов в подмосковной Балашихе начал работать с 24 апреля 2023 года. Особенность этого центра заключается в том, что желающие пойти на службу в одном месте могут пройти военную подготовку, оформить различные документы, получить консультации узких специалистов, а также проверить здоровье. Депутат Маликов наряду с коллегами регулярно общается с семьями военнослужащих и знает о том, какая помощь нужна бойцам и их близким.

«Как депутат, я часто провожу встречи с семьями членов военнослужащих. Одна из встреч была с женами, чьи супруги заключили контракты. Несомненно, по итогам таких встреч и рождаются инициативы и дополнительные меры поддержки для военнослужащих и членов их семей. Женщины рассказывают, что мужья сами решили заключить контракт, не могут быть в стороне, борются за мирное небо и за наше будущее», — поделился парламентарий.

В пункте отбора бойцов для службы по контракту, помимо подачи документов, медицинского обследования, юридической консультации и проверки документов, с контрактниками уже начинают заниматься опытные инструкторы. Каждый желающий из любого уголка страны может приехать в Балашиху по адресу: Восточное шоссе, вл. 2 и заключить контракт.

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет до 1 млн 905 тыс. рублей. Также военнослужащим ежемесячно начисляют зарплату, а при выполнении боевых задач добавляют суточные начисления. Каждый контрактник в будущем получает право на военную пенсию.

В подмосковной Балашихе россияне также получают консультации по действующим льготам. Их дети могут поступить в высшие учебные заведения страны бесплатно, школьники — бесплатно питаются, а еще имеют право на отдых в детских лагерях. Жены бойцов могут получить дополнительное образование или повысить квалификацию. Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте, направив письмо на электронную почту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.