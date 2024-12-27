Депутат Коркин: контрактникам Подмосковья положены выплаты, соцгарантии и льготы

Власти Московской области выделяют льготы и социальные гарантии для контрактников и членов их семей. Также военнослужащим положен ряд выплат, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Он напомнил, что в совокупности размер выплаты составляет 2 300 000 руб. 1 900 000 руб. — это региональная специальная выплата, а 400 тыс. руб. — федеральные средства. Денежное довольствие выплачивается единовременно всем поступившим на службу по контракту в Московской области в первую танковую армию. Этот критерий весьма высокий, подчеркнул Коркин.

Он также напомнил о социальных гарантиях и льготах, круг которых весьма широк и многообразен: от кредитных каникул до освобождения от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида). Инвалиды и ветераны боевых действий могут рассчитывать на прохождение реабилитации и комплексного лечения в центре «Ясенки».

«Московская область была первым регионом, создавшим такие условия для восстановления здоровья военнослужащих. Кроме того, участникам СВО, получившим ранения в челюстно-лицевую область, предоставляется зубопротезирование», — отметил депутат.

Существенным является и тот факт, что поддержка затрагивает также и членов семей контрактников. Так, дети военнослужащих имеют право на внеочередное зачисление в детские сады и обучение на бюджетной основе в вузах, для них предусмотрены бесплатные завтраки и обеды в школах, а также разнообразный выбор кружков и секций. А пожилые родители бойцов могут рассчитывать на бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальный стационар.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

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В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Фото - © Медиасток.рф

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет до 2 млн 300 тыс. рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы будущих бойцов, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.