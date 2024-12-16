Депутат Карзубова: Депутаты и сторонники ЕР в Серпухове исполняют наказы жителей

Депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова отметила, что депутаты, партийцы и сторонники «Единой России» в Серпухове исполняют наказы избирателей, сообщает пресс-служба депутата.

В этом году упор был сделан на благоустройство, ремонт дорог, создание комфортной городской среды. При прямой поддержке партии реализуются проекты по медицине, образованию и спорту. На 2025 год запланирована не менее продуктивная работа.

На основе перечня наказов готовится план реализации, который будет подкреплен бюджетным финансированием.

Будет продолжено благоустройство территорий и ремонт дорог, увеличены объемы по капитальному ремонту школ — модернизация ожидает многие образовательные учреждения городского округа Серпухов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.