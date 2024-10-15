Депутат из Подольска передал дрон и три станции РЭБ в зону военной спецоперации

Депутат из Подольска, генеральный директор ООО «Русский рыбный мир» Евгений Исаев доставил в зону проведения СВО партию военно-технической помощи. Исаев лично передал бойцам из Киевского района Донецка приобретенные за счет средств ГК «Русский рыбный мир» высокотехнологичный дрон Mavic и три станции РЭБ «Капюшон», которые являются многофункциональными системами подавления дронов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

РЭБ необходимы бойцам для обеспечения безопасности бронетехники и транспортных средств при выполнении задач на линии боевого соприкосновения.

«Пообщался с бойцами. Ребята с самого начала СВО выполняют сложнейшую боевую работу на передовой. Получили не одно ранение, но боевой дух на высоком уровне. Мотивация одна — только наша победа! Пожелал бойцам удачи и успехов на передовой. ГК «Русский рыбный мир» на постоянной основе оказывает поддержку военнослужащим ВС РФ и продолжит работу в этом направлении», — прокомментировал Исаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.