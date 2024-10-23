Депутат из Дзержинского посетил с гуманитарной миссией Курскую область

«Скооперировались с коллегами, друзьями, родственниками, собрали партию гуманитарного груза для жителей Курской области. В коробках — средства гигиены, детское питание, игрушки, канцелярские товары, школьные принадлежности, одежда. Передал посылки представителям местного благотворительного фонда. Благодарю всех, кто помогал в сборе гуманитарной помощи!» — отметил Василий Кричевцов.

Депутат принимает активное участие в благотворительности: регулярно посещает Донецк, помогает участникам СВО.

«Моя первая поездка на Донбасс состоялась в рамках служебной командировки. Я тогда решил для себя: ребятам надо помогать. Мой отец к тому времени уже занимался волонтерской деятельностью. Мы скооперировались, стали собирать и отвозить гуманитарную помощь вместе», — рассказал Василий Кричевцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.