Депутат Иванов предложил перенести детские лагеря из приграничных зон на Урал

Депутат Иванов: детский отдых в приграничье стал слишком опасен

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил организовать отдых детей из приграничных регионов в более безопасных местах — в средней полосе России, на Урале и в Сибири, сообщает NEWS.ru .

Иванов заявил, что проводить летнюю оздоровительную кампанию в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях сейчас рискованно. По его словам, угрозу создают атаки беспилотников, обстрелы и возможные ракетные удары.

«Надо организовать детский отдых в более безопасных регионах — в средней полосе России, на Урале, в Сибири, где угроза атак минимальна», — пояснил Иванов.

Депутат предложил Минпросвещения, МЧС, Минздраву и главам регионов пересмотреть планы летней кампании. Он подчеркнул, что безопасность несовершеннолетних не должна зависеть от формата лагеря, особенно если речь идет о палаточных городках и открытых площадках.

Иванов также посоветовал родителям, чьи дети едут по путевкам на море, рассмотреть альтернативные варианты. Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий и однопартийцы предложили кратно увеличить штрафы для нелегальных детских лагерей и внести поправки в КоАП РФ.

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