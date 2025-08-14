Депутат Исаев: военные-контрактники мотивированы и преданы своему делу

Военнослужащие по контракту высоко мотивированы и преданы своему делу. Многие из них отмечают, что служба в армии дала им не только стабильность и уверенность в завтрашнем дне, но и возможность реализовать себя как профессионала, внести вклад в обеспечение безопасности страны, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Игорь Исаев.

«Выбор контрактной службы — это выбор пути, который позволяет сочетать личные интересы с выполнением важной государственной задачи. Вооруженные силы Российской Федерации создают все условия для того, чтобы служба была не только почетной, но и комфортной, а главное — перспективной», — заявил Исаев.

Он добавил, что служба по контракту — это достойный выбор для сильных, целеустремленных и патриотично настроенных граждан страны.

Какие льготы существуют

Российские контрактники могут рассчитывать в том числе на то, что пока находятся в зоне проведения СВО, работодатели будут сохранять за ними рабочие места. На период службы трудовой договор не разрывается, а приостанавливается.

После возвращения к мирной жизни бойцы СВО в течение полугода имеют право взять на работе оплачиваемый отпуск, несмотря на то что не успели заработать соответствующий стаж в организации. Работодатель также не может уволить бойца в течение 5 месяцев с формулировкой «невыход на работу».

Кроме того, военные освобождаются от уплаты налогов, могут воспользоваться кредитными каникулами в банках, а также перечнем других услуг.

Семьи бойцов также могут рассчитывать на помощь. Возрастные родители могут проходить лечение в государственных больницах, жены — получать психологическую помощь, а дети получают право на льготы в зависимости от возраста: младшие могут вне очереди получить место в детском саду, средние могут бесплатно питаться в школах и посещать кружки, а также секции, старшие могут поступить в ведущие вузы страны по квоте.

О выплатах

Каждый военный ежемесячно получает высокую зарплату, размер которой начинается от 200 тыс. рублей. Финальная сумма зависит от звания, а также рода выполненных задач и наличия боевых, а также государственных наград.

Если же боец подписал контакт с Минобороны в Московской области, то дополнительно и в разовом формате он получает 3 млн рублей в качестве поддержки, где 2,6 млн — из регионального бюджета, а остальная сумма выплачивается из государственной казны.

Как подписать контракт

Чтобы подписать контакт в Подмосковье, можно лично приехать в единый центр отбора бойцов в Балашихе, который находится на Восточном шоссе, вл. 2. Там будущим военным предоставят временное жилье, трехразовое сбалансированное питание, а также помогут оформить все документы, пройти медкомиссию и курсы боевой подготовки под руководством опытных инструкторов.

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по номеру с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.