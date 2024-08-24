Депутат и ветераны Подольска передали гумпомощь для семей из Курска

Депутат Совета депутатов Подольска, член фракции «Единая Россия» Алексей Батин совместно с ветеранами посёлка Быково привезли в волонтерский центр городского округа Подольск гуманитарную помощь для семей из Курска, размещенных в пункте временного размещения ДОЛ «Мечта», сообщили в местной администрации.

«Сегодня мы все объединены благородной патриотической целью — помочь и поддержать СВОих. Призываем каждого неравнодушного жителя Г. о. Подольск присоединиться к оказанию помощи нашим ребятам: плести сети, собирать сухой душ, оказывать иного рода помощь. Сейчас это очень важно!», — сказал Батин.

В городком округе с начала специальной военной операции на Украине администрация, депутатский корпус, волонтеры и неравнодушные жители регулярно помогают семьям мобилизованных участников СВО из Подольска. Во время проведения приемов населения в Общественной приемной Партии «Единая Россия» и на выездных приемах к депутатам Совета депутатов Г. о. Подольск обращаются родственники участников СВО, временные переселенцы из Курской области и новых регионов с просьбой оказать гуманитарную помощь.

Народные избранники вместе с жителями, руководителями предприятий и администрацией округа приносят всё необходимое на пункт приема гуманитарной помощи на ул. Ульяновых, д. 1. Волонтёры сортируют продукты и вещи и развозят их или передают тем, кто едет на передовую.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.



