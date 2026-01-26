Депутат Госдумы Сергей Морозов оценил потенциал Серпухова и обсудил импортозамещение

23 января вместе с заместителем главы муниципалитета Марией Барышевой, депутатом окружного Совета Игорем Харьковым, руководителем общественной примерной местного отделения партии «Единая Россия» Вадимом Моториным, представителями администрации было проведено обсуждение ключевых задач развития городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сергей Морозов лично оценил состояние городской среды и отметил качество работы коммунальных служб Серпухова, особенно в периоды непростой погоды. Это общая заслуга всех, кто отвечает за порядок в городе. Отдельная благодарность от депутата была передана руководству округа.

В рамках визита на базе предприятия «Специнструмент» состоялось заседание рабочей группы по вопросам производства и поставок металлорежущего инструмента. Была отмечена принципиальная позиция: российский рынок инструментальной промышленности не должен уступаться иностранным производителям.

Руководители отрасли сообщили, что за счет механизмов Фонда развития промышленности в 2019–2022 годах была проведена масштабная модернизация, позволяющая увеличить выпуск продукции в 2–2,5 раза. Однако этот потенциал сдерживается из-за большого объема импортного инструмента на рынке.

5 февраля в Серпухове пройдет большое совещание с участием Союза наукоградов России. Цель — выстроить эффективную систему поддержки таких муниципалитетов, как Серпухов, и проработать вопросы финансирования.

В ходе визита прозвучал конкретный пример успеха: молодой специалист, уроженец Серпухова, учился в Губернском колледже и теперь работает на предприятии «Специнструмент». Это прямое доказательство, что в Серпухове есть перспективы для молодежи.

В завершение дня Сергей Иванович наградил лучших сотрудников завода, а от округа по поручению главы городского округа Серпухов Алексея Шимко памятный подарок ему вручила заместитель Мария Барышева.

«Очень приятно было услышать добрые отзывы о Серпухове — и о городе в целом, и о его производственных мощностях. Надеемся вновь видеть Сергея Ивановича на Серпуховской земле», — отметила заместитель муниципалитета Мария Барышева.

Такие рабочие визиты — инструмент для решения насущных вопросов и выстраивания прямой связи с федеральным центром на благо развития Городского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.