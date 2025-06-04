Депутат Госдумы РФ Александр Коган посетил аэродром «Новинки» в округе Серпухов

За 12 лет он стал современным авиационным кластером. Здесь есть вся необходимая инфраструктура: новая взлетно-посадочная полоса с асфальтовым покрытием, перроны, диспетчерская, ангары, гостиница, а также учебный центр. На аэродроме базируется около 100 воздушных судов — от легкомоторной авиации до вертолетов и автожиров.

«Уверен, у этого места огромный потенциал для внутреннего туризма. Всего 1–1,5 часа от Москвы — и вы в точке, откуда легко добраться до Ярославля, Тулы, Великого Новгорода и других городов. А после полета можно остановиться в гостинице у аэродрома с видом на лес», — считает Александр Борисович.

«Новинки» — это не просто аэродром, а драйвер развития малой авиации, туризма и промышленности. Такие проекты усиливают транспортную независимость страны и открывают новые возможности для бизнеса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.