Депутат Госдумы предложил сделать 1 сентября выходным днем
Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев предложил сделать 1 сентября полноценным оплачиваемым выходным днем для родителей, сообщает РИА Новости.
По его словам, законопроект на эту тему готовится к внесению.
Он отметил, что некоторые вынуждены брать отгул за свой счет в этот день, некоторые вычитают этот день из отпуска.
«Мы предлагаем закрепить право на полноценный оплачиваемый выходной», — добавил депутат.
Ранее Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду», предложил пересмотреть распределение новогодних каникул, выступив за перенос части зимних выходных на май.