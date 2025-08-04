Депутат Госдумы предложил сделать 1 сентября выходным днем

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Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев предложил сделать 1 сентября полноценным оплачиваемым выходным днем для родителей, сообщает РИА Новости .

По его словам, законопроект на эту тему готовится к внесению.

Он отметил, что некоторые вынуждены брать отгул за свой счет в этот день, некоторые вычитают этот день из отпуска.

«Мы предлагаем закрепить право на полноценный оплачиваемый выходной», — добавил депутат.

Ранее Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду», предложил пересмотреть распределение новогодних каникул, выступив за перенос части зимних выходных на май.