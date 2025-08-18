Депутат Госдумы потребовал в суде 500 тыс у ветерана СВО

Депутат Госдумы Геннадий Семигин выиграл суд у участника СВО, ветерана добровольческой бригады «Эспаньола» Евгения Рассказова, который ранее заподозрил политика в дискредитации российской армии, сообщает «Ридус» .

29 сентября на сайте движения «Патриоты России» вышла авторская колонка Семигина. В своем материале он попытался оправдать поведение 15-летнего сына главы Чечни Адама. На этом фоне Семигин заявил, что материал писал не он. По версии депутата, какие-то хакеры взломали ресурс «Патриоты России» и разместили компрометирующий его текст.

Евгений Рассказов в объяснения Семигина не поверил, о чем в экспрессивной форме написал в своем Telegram-канале «Говорит Топаz». Он отметил, что по его мнению, авторская колонка Семигина разжигает в России межнациональную рознь и дискредитирует армию.

Депутат обратился с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации в Дмитровский городской суд Московской области. Суд встал на сторону парламентария и постановил взыскать с Рассказова 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Отмечается, что проигравшая сторона будет оспаривать это решение.