Депутат Госдумы передал автомобиль «УАЗ» в зону проведения спецоперации

Депутаты «Единой России» продолжают помогать военнослужащим, которые несут службу в зоне проведения специальной военной операции, передает пресс-служба партии.

Первый заместитель председателя думского Комитета по региональной политике и местному самоуправлению, член фракции «Единая Россия» Геннадий Панин встретился с семьей военнослужащего из Шатуры. В ходе встречи депутат вместе с коллегами передал автомобиль «УАЗ», которому уже в ближайшее время предстоит выполнение боевых задач в зоне СВО. Ранее, в новогодние праздники парламентарий вместе с главой муниципального округа Шатура Николаем Прилуцким поздравляли семью и узнали о потребностях подразделения Дмитрий в транспорте.

Благочинный шатурского церковного округа Иоанн Депутатов провел чин освящения автомобиля и благословил бойца на ратный труд. Вместе с семьей — женой и сыном — Дмитрий поставил свечи в Преображенском храме села Андреевские Выселки.

Военнослужащий отметил, что помощь, которую ему оказывают на малой родине, сегодня жизненно необходима.

«Старый автомобиль сгорел от вражеского дрона. А чтобы эффективно выполнять боевые задачи, нам зачастую приходится преодолевать десятки километров», — сообщил военнослужащий.

В конце встречи, сын военнослужащего Егор подарил на память Геннадию Панин небольшой бюст Президента России, напечатанный на 3Д-принтере.

«Отдельное спасибо сыну Дмитрия Егору за подарок — бюст нашего Президента, напечатанный на 3Д-принтере. Рад, что наш новогодний подарок, я напомню, что мы подарили юноше картриджи для 3Д-принтера, вдохновляет школьника на творчество», — заявил Геннадий Панин.

Помимо автомобиля, шатурский комитет семей воинов Отечества при поддержке волонтеров, администрации, местных жителей собрал в дорогу гумпомощь: маскировочные сети, адресные посылки и детские письма.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.