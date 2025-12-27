Депутат Госдумы Говырин заявил об увеличении размера маткапитала в 2026 году

Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что размер материнского капитала в 2026 году увеличится в РФ, пишет РИА Новости .

По его словам, размер маткапитала на первого ребенка составит порядка 737 тыс. рублей, на второго — около 975 тыс. рублей, если средства за первого не были получены.

Материнский капитал действует в России с 2007 года и поддерживает семьи с детьми. В 2026 году на выплаты по программе предусмотрено 565,9 млрд рублей, а размер маткапитала будет проиндексирован на 6,8%.

С 1 февраля 2026 года сумма на первого ребенка составит 737 205,1 рубля, на второго — 974 189,11 рубля, если ранее семья не получала выплату за первенца. Если маткапитал уже был получен на первого ребенка, при рождении второго предусмотрена дополнительная выплата в размере 236 984,01 рубля.

