Депутат Горелкин прорекламировал сторонний сервис в Telegram, не связанный с РКН

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин 9 апреля сообщил, что в мессенджере Telegram появилась опция маркировки каналов, которые прошли регистрацию в Роскомнадзоре (РКН). Однако, как сообщает «Первый отдел»* , никакой новой функции в Telegram не появилось, а Горелкин рассказал о боте для «верификации третьей стороны».

«Отметим, что никаких специальных инструментов для маркировки регистрации в РКН мессенджер Telegram не запустил. То, о чем пишет Горелкин, — стандартный функционал верификации „третьей стороной“, которым Telegram позволяет пользоваться кому угодно, например биржам или медиаагентствам», — сообщает «Первый отдел»*.

Авторы публикации отметили, что нововведение появилось еще в начале 2025 года. Пользоваться сервисом могут разные лица, и присваиваемый ботом значок не имеет ничего общего с подлинной верификацией самого мессенджера.

Ранее Горелкин в своем Telegram-канале сообщил, что уже воспользовался нововведением от РКН и зарегистрировал значок А+, который поможет пользователям лучше ориентироваться, откуда можно делать репосты, а откуда лучше не стоит. Также верификация поможет в работе рекламодателей.

* Признан иноагентом в России.