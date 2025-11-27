Депутат ГД Коган принял участие в конференции «Единой России» в Бронницах

«В повестке 13-й Конференции местного отделения «Единой России» в Бронницах значились два ключевых вопроса: ротация состава Местного политического совета местного отделения партии и подведение итогов года. В результате голосования были избраны два новых члена политического совета: Черкасова Татьяна Константиновна и Горбатов Алексей Андреевич. Желаю им успехов в партийной работе», — сказал депутат.

Параллельно в г. о. Бронницы реализуется народная программа партии, нацеленная на повышение качества жизни горожан. Только за прошедший год в благоустройстве, ЖКХ и жилищной сфере было введено в строй более 30 объектов.

Особый приоритет отдается модернизации коммунальной инфраструктуры. В настоящее время реализуются 4 значимых проекта: строительство блочно-модульной котельной и теплосетей на ул. Москворецкой, капремонт котельной № 405 и реконструкция теплотрасс на ул. Красной. Кроме того, в рамках Президентской программы газификацию прошли 26 жилых домов.

«2025 г. указом президента был объявлен Годом защитника Отечества. Мы сосредоточились на ключевой задаче — всесторонней поддержке участников СВО и их семей. Благодаря совместным усилиям жителей и предприятий округа с начала специальной военной операции было собрано и направлено на фронт свыше 100 тонн гуманитарной помощи», — добавил Коган.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.