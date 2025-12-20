Депутат ГД Чернышов предложил ввести зимний сертификат на такси для семей с детьми

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в стране ежегодный зимний сертификат на 5 тыс. рублей на такси для семей с детьми до 7 лет, сообщает РИА Новости .

Он написал обращение с предложением к главе Минтруда Антону Котякову и министру транспорта Андрею Никитину. Там отмечено, что инициатива направлена на повышение уровня безопасности и комфорта семей с маленькими детьми зимой (сильные морозы, рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, гололедица).

Парламентарий предложил предоставлять каждый год одному из родителей (опекунов) в семьях с детьми в до 7 лет (включительно) электронный сертификат на 5 тыс. рублей.

Эти средства предназначены для частичной или полной оплаты поездок на такси с 1 декабря по 31 марта. Как считает вице-спикер Госдумы, эта поддержка предназначена для семей с самыми маленькими детьми, для них перемещение в холода особо трудно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.