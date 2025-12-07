сегодня в 18:29

Депутат Госдумы Светлана Бессараб считает, что список «неженских» профессий бережет россиянок, а не ущемляет их права, сообщает Газета.ru .

«Это не дискриминационный список, это список производств и профессий, которые, нанося вред, не позволяют женщине выполнять ее самую первую, самую важную функцию, а именно — деторождение», — сказала парламентарий.

Ранее СМИ писали, что правительство РФ хочет уменьшить перечень запрещенных для женщин профессий в 2027 году.

Специалисты Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА сделают научные эпидемиологические исследования по вопросам влияния вредных факторов на женский организм в исключаемых из реестра профессиях.

