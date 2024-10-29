Депутат Дубинский: Зеленский оценил страдания украинцев в 1 гривну в день

Президент Украины Владимир Зеленский вводит символическую выплату для переселенцев. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, отправленный в украинское СИЗО по подозрению в государственной измене, рассказал, что президент решил выделить «Вовину тысячу» гражданам из средств, предназначенных для вынужденных переселенцев, сообщает Life.ru .

По словам Дубинского, с марта была отдана команда прекратить выплаты для этих людей. Он считает, что в ноябре, когда исполняется тысяча дней войны, Зеленский намерен отметить это событие, установив выплату в размере 1 гривны за день.

Отмечается, что ранее переселенцы получали по 2000 гривен в месяц, что эквивалентно приблизительно 4700 рублей.

«Математика в том, что с марта месяца <…> дал команду лишить выплат вынужденных переселенцев. Смысл в том, что в ноябре будет как раз тысяча дней войны, вот Величайший и оценил страдания украинского народа — 1 гривна в день», — прокомментировал депутат.