Депутат Делягин предложил создать российский аналог Call of Duty

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин направил в Минцифры предложение о создании в России патриотической видеоигры — аналога Call of Duty, сообщает Газета.ru .

Делягин предложил Минцифры разработать российский шутер класса «ААА», где главным героем станет российский военный или сотрудник спецслужб, а противниками — представители недружественных стран, включая Украину, Великобританию, США и Францию.

В письме Делягин отметил, что создание такой игры требует значительных инвестиций и времени, поэтому отечественным разработчикам необходимы льготные кредиты и налоговые послабления. По его словам, стоимость разработки одной части Call of Duty: Modern Warfare достигает сотен миллионов долларов, а доходы от игры составляют миллиарды долларов. Депутат подчеркнул, что без государственной поддержки реализовать подобный проект в условиях санкций и сокращения рынка сбыта будет сложно.

Делягин считает, что западные страны используют видеоигры для распространения русофобской пропаганды, поэтому создание российского аналога Call of Duty является стратегически важной задачей. Ранее депутат уже обращался в Роскомнадзор с просьбой проверить серию Call of Duty: Modern Warfare на наличие русофобского контента и рассмотреть возможность ее запрета в России.

