Депутат Черемисов передал инвентарь для секции волейбола из Богородского округа

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов с рабочим визитом посетил МБУК «СДК «Ямкино» в Богородском городском округе. В апреле парламентарий проводил личный прием в стенах этого учреждения. Одна из просьб была от тренера по волейболу Ольги Мирзаевой. Девушка ведет секцию на бесплатной основе. Ребятам не хватало новых волейбольных мячей. Депутат передал секции новый инвентарь, сообщает пресс-служба парламентария.

Народный избранник решил ответить на просьбу и в торжественной обстановке вручил новый инвентарь. За чашкой чая после обсудили и другие волнующие вопросы совместно с директором ДК Ларисой Бедрединовой.

«Поддержка бесплатных спортивных секций имеет большое значение. Они способствуют физическому и ментальному здоровью общества, развитию навыков командной работы и социальной интеграции. Это также большая возможность для всех детей попробовать себя в новом увлечении, невзирая на финансовое положение. Буду и дальше стараться реагировать на просьбы в поддержке подобных мероприятий», — отметил депутат Мособлдумы Марк Черемисов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.