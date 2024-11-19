Депутат Барсуков принял участие в отправке гуманитарного конвоя КПРФ

Депутат Московской областной думы Владимир Барсуков принял участие в отправке в зону боевых действий и приграничья Курска. Также он передал гуманитарную помощь от директора ФГУП «Пойма» Анатолия Анисимова, сообщает пресс-служба депутата.

В составе гуманитарного груза продовольствие, медикаменты, лекарственные средства, одежда, оборудование и снаряжение специального назначения.

На передовую также отправлена колонна кроссовых мотоциклов и спецавтомобилей УАЗ. Предназначением мотоциклов является боевая разведка, а автомобили УАЗ будут осуществлять доставку боеприпасов, питания и эвакуацию раненых.

«Выражаю благодарность всем, кто принимает активное участие в таком важном для наших бойцов деле. Им необходима наша поддержка и помощь. Вместе мы вносим неоценимый вклад в нашу победу!» — сказал Барсуков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.