Депутат Барсуков поучаствовал в отправке гуманитарного конвоя из Подмосковья

Сегодня депутат Московской областной думы Владимир Барсуков принял участие в отправке на Донбасс 127-го гуманитарного конвоя центрального комитета КПРФ и Общероссийского штаба протестного движения, сообщает пресс-служба депутата.

Владимир Барсуков также передал гуманитарную помощь от директора ФГУП «Пойма» Анатолия Анисимова.

В состав гуманитарного груза вошли: продовольствие, медикаменты, лекарственные средства, оборудование и снаряжение специального назначения. На передовую также отправлена колонна спецавтомашин УАЗ для решения широкого круга снабженческих и оперативно-тактических вопросов.

«Хочу выразить благодарность всем, кто участвует в формировании гуманитарных конвоев, в основе конвоя — продовольствие, медикаменты, которые жизненно необходимы участникам спецоперации и мирным жителям», — сказал депутат Мосблдумы Владимир Барсуков.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.