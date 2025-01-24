Депутат Балашихи проверила работу столовой в школе № 15 мкр Заря

В рамках партийного проекта «Единая Россия» «Народный контроль» депутат совета депутатов городского округа Балашиха Светлана Тананова проверила работу столовой и пищеблока в корпусе 1 школы № 15 им. Героя Российской Федерации А. В. Буриличева в микрорайоне Заря. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время посещения директор учреждения Ирина Александрова рассказала про организацию питания школьников. Обед полностью соответствует типовому меню, которое размещено в помещении столовой. Депутат проверила внешний вид блюд, состояние залов питания, чистоту столов и обеспечение персонала средствами защиты. Ребята с удовольствием ходят на обеды, которые очень сытные и вкусные.

Родительский контроль также несколько раз посещал столовую школы: мамы и папы знакомились с приготовленными обедами, отзывы были положительные.

В завершении встречи депутат поблагодарила поваров и директора школы за порядок и чистоту в обеденном зале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.