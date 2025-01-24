Депутат Балашихи обсудила участие школьников в гуманитарной помощи бойцам СВО

Депутат совета депутатов городского округа Балашиха Светлана Тананова в мкр Заря провела рабочую встречу с директором СОШ № 15 имени Героя РФ, вице-адмирала Алексея Буриличева Ириной Александровой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время встречи обсудили итоги совместной работы в 2024 году и наметили план военно-патриотических мероприятий на первое полугодие текущего года. Также обсудили участие школьников в гуманитарной помощи бойцам СВО и их семьям.

2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества. Это решение принято в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в знак уважения к участникам специальной военной операции.

Год защитника Отечества — это не просто календарная дата, а символ национального единства и патриотизма. Это выражение глубокой признательности тем, кто защищал и продолжает защищать суверенитет и безопасность нашей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.