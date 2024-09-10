сегодня в 20:24

Департамент по конкурентной политике Москвы примет участие в экономическом форме Карелия 20/24

В период с 12 по 14 сентября текущего года в Петрозаводске будет проходить Экономический форум «Карелия 20/24» . Мероприятие совместно проводят правительство Республики Карелия, корпорация развития республики Карелия и центр «Мой бизнес» Республики Карелия, сообщили организаторы форума.

Форум проводят для создания благоприятной инвестсреды и стимулирования социально-экономического развития регионов. На площадке обсудят ключевые аспекты экономики, в том числе развитие институтов привлечения государственно-частного партнерства, госзаказа и инвестиций.

Пленарное заседание и отдельные сессии проведут 12 сентября. Сессии будут посвящены привлечению федеральных средств и инвесторов для развития регионов, а также ключевым вопросом государственно-частного партнерства в разных форматах. Реализация офсетных контрактов, включая опыт Республики Карелия и Москвы по заключению первого в РФ межрегионального офсета, займут отдельную сессию.

Участниками форума станут эксперты в области муниципальных и государственных закупок, а также инвестиций, представители крупных инвесткомпаний, общественных организаций, институтов развития и органов власти.

Департамент города Москвы по конкурентной политике в качестве спикеров представят его руководитель Кирилл Пуртов и замруководителя Департамента Александр Зинин.

Кирилл Пуртов поучаствует в Пленарном заседании «Трансформация экономики, развитие в условиях новых вызовов», а Александр Зинин — в сессии «Офсеты — опыт Москвы и регионов, практика межрегиональных офсетов, перспективные направления и товары для заключения новых контрактов, потребности госзаказчиков».