Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско рассказал отметил, что мобилизованные, добровольцы и их семьи находятся в ежедневном поле зрения депутатского корпуса партии. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Мы встречаемся с нашими Героями, когда они находятся в отпуске. В том числе, с теми, кто подписал контракт. Обсуждаем ситуации, с которыми сталкиваются бойцы и чем возможно помочь, собираем гумпомощь, которую участники СВО потом с собой забирают в зону спецоперации», — рассказал парламентарий.

Он добавил, что общение и встречи с семьями военнослужащих проходят на регулярной основе.

«Они говорят, что меры поддержки значительно облегчают бытовые хлопоты. Естественно находятся и такие вопросы, которые пока не входят в список мер поддержки, но их мы решаем в индивидуальном порядке. Наша общая цель сделать так, чтобы наши бойцы все свои мысли и силы направляли на задачи СВО и не беспокоились, что их семьи в чем-то нуждаются. Мы видим, что все чаще мужчины приходят заключать контракт. Конечно, достойная финансовая составляющая играет важную роль, но на первом месте у наших героев — защита Родины, защита своей семьи», — сказал Дениско.

По его словам, многие желающие заключить контракт, в том числе и из других регионов, обращаются в Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу, который находится в Балашихе.

«Это то место, где к вопросу подходят комплексно. Здесь будущие контрактники получают все необходимое: от юридической помощи до специальной военной подготовки, которую проводят опытные инструкторы. Также предусмотрено питание и проживание», — подытожил депутат Мособлдумы.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.