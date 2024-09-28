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Денис Мантуров прочитал лекцию в технолицее им Долгих в Подмосковье

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров посетил Московский областной технологический лицей имени В. И. Долгих.

В феврале 2024 года лицеисты, которые принимали участие во встрече в рамках выставки-форума «Россия», пригласили Мантурова посетить их учебное заведение.

В лицее первый вице-премьер ознакомился с инфраструктурой, прочитал ребятам лекцию о технологических лидерах XXI века, а еще ответил на вопросы о роботизации и выборе будущей профессии.

«Сейчас завершается работа по национальным проектам технологического лидерства. Они должны укрепить технологический фундамент, на котором далее уже вам предстоит строить Россию будущего. Уверен, вы справитесь. Главное — никогда не потерять присущую юности жажду познания», — напутствовал лицеистов Мантуров.

Также он поздравил с Днем воспитателя и дошкольного работника участников Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России», один из этапов которого проходит на площадке технолицея.

Областной технолицей видит своей миссией подготовку технологических лидеров в соответствии с национальными интересами РФ и фокусируется на применении передовых технологий, изучении инженерных наук, билингвальном обучении и развитии у ребят лидерских качеств.

Учредителями являются правительство Подмосковья и Областная гимназия им. Е. М. Примакова. Партнером выступает компания «Норникель».

В мероприятиях на площадке технолицея приняли участие зампредседателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева и статс-секретарь — вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков.