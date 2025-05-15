Денис Буцаев вошел в Экспертный совет по устойчивому развитию НИТУ МИСИС

«НИТУ МИСИС демонстрирует системный подход к устойчивому развитию. Вуз может внести существенный вклад в устойчивое развитие, а инженеры — стать ключевыми участниками процесса. Необходимы кадры и площадка для новых технологий. Сейчас в университете учатся магистранты — будущие специалисты в сфере экономики замкнутого цикла. Важно, что здесь не просто говорят об ESG, а создают конкретные инструменты: от образовательных программ до технологических решений», — сказал Денис Буцаев.

В ходе заседания обсуждались стратегические планы университета в сфере устойчивого развития до 2030 года, а также меры по интеграции ESG-принципов в образовательную, научную и управленческую деятельность. В 2023 году в МИСИС был создан Центр устойчивого развития, который способствует внедрению ESG-подходов во все направления работы вуза.

«В Университете МИСИС разработана и реализуется ESG-стратегия, в основе которой — человекоцентричная модель управления. Наши учёные создают новые материалы и технологии для осуществления скорейшего перехода к „зелёной“ экономике, вместе с индустриальными партнёрами — ведущими отечественными компаниями — мы разрабатываем образовательные программы по подготовке высококвалифицированных кадров. Мы приглашаем к диалогу и сотрудничеству всех, кто нацелен на решение актуальных задач в области устойчивого развития», — сказала ректор НИТУ МИСИС, профессор Алевтина Черникова.

Детальный план по внедрению ESG в вузе представил директор по устойчивому развитию МИСИС Александр Дегтярев. Он напомнил, что университет входит в консорциум «Экономика замкнутого цикла», созданный по инициативе Российского экологического оператора вместе с ведущими научно-исследовательскими организациями и компаниями реального сектора экономики.

Сегодня около 25% программ высшего образования в МИСИС посвящены устойчивому развитию. В 2021 году магистратура «Управление природоохранными инновациями» получила спецприз «Экоконцепт» Зеленой премии. А в 2023 году вуз совместно с РЭО запустил первую в России магистерскую программу «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» в рамках «Приоритета-2030». Она нацелена на подготовку специалистов, способных разрабатывать и внедрять современные экологические технологии.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в Российской Федерации на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.