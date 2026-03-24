День войск национальной гвардии России отпразднуют 27 марта

Ранее Росгвардия называлась внутренними войсками, однако после проведенной реформы она получила наименование национальной гвардии Российской Федерации. В задачи структуры входит охрана стратегически важных объектов и обеспечение безопасности массовых мероприятий. В ее состав входят такие спецподразделения, как ОМОН и СОБР. Кроме того, в ведении росгвардейцев — подразделения саперов, структуры вневедомственной охраны, а также отделы, занимающиеся лицензионно-разрешительной работой. Последние следят за соблюдением правил оборота оружия и контролируют деятельность частных охранных агентств. Как будет отмечаться День войск национальной гвардии России в 2026 году сообщила «Комсомольская Правда» .

Когда отмечается День войск национальной гвардии России

Этот профессиональный праздник является ежегодным и был утвержден указом президента. Выходным днем он не считается ни для сотрудников ведомства, ни для гражданского населения. Торжества, посвященные Дню войск национальной гвардии в России, проходят 27 марта. В 2026 году в эту дату по всей стране запланированы различные торжественные мероприятия.

История праздника и войск национальной гвардии

Принято считать, что предшественниками внутренних войск, а следовательно, и современной национальной гвардии, были специальные отряды ВЧК. Эта аббревиатура расшифровывается как Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Однако в молодом советском государстве названия ведомств и их полномочия менялись практически каждый год. ВОХР, ВНУС, ГПУ при НКВД — это лишь несколько примеров структур, выполнявших схожие функции.

На протяжении всего периода существования СССР данное подразделение неоднократно переходило из одного министерства в другое. Собственный праздник у него появился только в 1996 году, уже в истории современной России. Тогда вышел президентский указ об учреждении Дня внутренних войск МВД. Примечательно, что изначально этот день был выходным для всех военнослужащих данной структуры. Когда в 2017 году ведомство было преобразовано в Росгвардию, название праздника изменили, но дату сохранили.

Чтобы понять, почему День войск национальной гвардии России приходится именно на 27 марта, необходимо обратиться к началу XIX века. В ту эпоху император Александр I подписал серию указов, касающихся организации внутренней стражи — еще одного прообраза современной Росгвардии. Один из этих документов был датирован 27 марта по старому стилю. Именно эта дата и была выбрана в качестве основы при установлении нынешнего праздника.

Традиции праздника

Поскольку подразделения Росгвардии присутствуют во всех регионах страны, торжественные мероприятия проходят в каждом из них. При этом массовых гуляний не организуют: все церемонии проводятся внутри ведомственных учреждений. На торжественные собрания приглашают отличившихся сотрудников и ветеранов службы. При многих управлениях существуют собственные оркестры, которые в этот день отвечают за музыкальное сопровождение праздника.

В День войск национальной гвардии в России проходят церемонии возложения цветов к мемориалам, посвященным погибшим сотрудникам правоохранительных органов. В Москве, к примеру, есть памятник «Воинам внутренних войск, погибшим при исполнении воинского долга», где собирается высшее руководство центрального аппарата ведомства. Также сравнительно новой традицией стало возложение венка к монументу Александра I в столице, в котором участвуют высокопоставленные представители командования.

Как попасть на службу в войска национальной гвардии

Первым делом необходимо определиться с направлением деятельности. Росгвардия включает в себя спецназ, ОМОН, инженерно-саперные части, вневедомственную охрану и отдел лицензионной работы. Таким образом, здесь найдутся вакансии как для солдата и патрульного, так и для специалиста, близкого к чиновничьей деятельности.

Чтобы ознакомиться с актуальными вакансиями, следует обратиться в отдел кадров территориального управления. Многие региональные подразделения регулярно обновляют информацию о свободных местах на своих официальных сайтах. Если вы точно знаете, в какое именно подразделение хотите устроиться, можно сразу обратиться туда или прийти на личный прием в рабочие часы.

Вакансии предусмотрены как для мужчин, так и для женщин. Возраст кандидатов не должен превышать 35 лет. Процедура отбора включает собеседование с кадровиком, беседу с психологом и сдачу нормативов по физической подготовке. Лица, имеющие судимость, к службе не допускаются. Мужчинам обязательно наличие военного билета с отметкой о прохождении службы в армии. Требование к образованию — не ниже полного среднего.