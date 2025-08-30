День солидарности в борьбе с терроризмом отметят 3 сентября в Мураново

В Парке памяти жертв Беслана в деревне Мураново городского округа Пушкинский 3 сентября в 12.00 состоится памятное мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Созданный силами общины Страстного храма парк Памяти, расположенный в живописном уголке городского округа стал символом несломленного духа и стремления сохранить память о тех, кто ушел слишком рано.

Вот уже более 15 лет в первые дни сентября в Мураново собираются люди, чтобы почтить память погибших в школе Беслана. Здесь звучат слова соболезнования, возлагаются цветы, зажигаются свечи, а тишина парка наполняется молитвами.

21 год назад торжественная линейка в бесланской школе № 1 была прервана вооруженными террористами. Бандиты взяли в заложники 1128 человек — среди которых были школьники, их родители, родственники, маленькие братья и сестры. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. И сегодня эта дата вызывает скорбь и сострадание.

Организаторы приглашают всех неравнодушных присоединиться к памятному мероприятию и почтить погибших.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением и антитеррористической защитой объектов на территории Подмосковья.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.