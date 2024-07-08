День семьи, любви и верности отметили жители села Рахманово в Павловском Посаде

«Сердечно поздравляю вас с одним из самых светлых и добрых праздников — Днем семьи, любви и верности! Семья — неиссякаемый источник душевного тепла и добра. В окружении своих родных и близких мы особенно чувствуем как важны для нас простые человеческие радости родственных взаимоотношений, понимания, поддержки. Во всем этом — гарантия здорового общества, залог благополучного будущего. От всей души благодарю супружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотношения на основе взаимопонимания, мудрости и поддержки. А молодым семьям желаю брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бережет и приумножает семейные традиции. Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звенит детский смех! Мира, процветания, тепла домашнего очага и крепкого вам здоровья!» — сказал Ефанов.

Для жителей села свои творческие номера подарили артисты Дома культуры «Рахмановский:

Ансамбль народной песни "Рябинушка";

Светлана Кривенко;

Кавер-группа «Две души» (Наталья Чернова, Валентина Николаева) Назарьевский Дом культуры;

Танцевальный коллектив "Капель";

Студия восточного танца "Жасмин";

Людмила Максимова;

Вокальный коллектив "Мелодия".

Также в этот день прошел конкурс рисунков, посвященный Дню семьи, любви и верности. Счастливыми обладатели коробки мороженого стали:

Группа 5-7 лет: Чижикова Алина;

Группа 8-10 лет: Шуйкова Ульяна;

Группа 11-13 лет Скоркина Диана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.