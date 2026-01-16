День открытых дверей пройдет в ГГТУ Орехово-Зуева 17 января

Мероприятие начнется в 11:00, регистрация участников стартует с 9:30. День открытых дверей пройдет по адресу: Орехово-Зуево, улица Зеленая, дом 22, актовый зал учебного корпуса №2.

В программе — разбор правил приема в 2026 году от ответственного секретаря приемной комиссии, консультации по целевому обучению и встречи с представителями всех факультетов. Для посещения университета потребуется паспорт.

Государственный гуманитарно-технологический университет за 85 лет работы стал крупным образовательным и научным центром. Сегодня в вузе обучается более 8 500 студентов на 10 факультетах и в 4 колледжах по 74 направлениям, включая педагогику и IT.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.