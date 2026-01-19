День открытых дверей пройдет 31 января в гимназии Примакова в Одинцовском округе

Гимназия имени Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе проведет День открытых дверей 31 января 2026 года для будущих учеников и их родителей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Регистрация на день открытых дверей в гимназии имени Е. М. Примакова уже открыта. Мероприятие состоится 31 января 2026 года и предназначено для выпускников дошкольного отделения, а также для родителей и учеников 1–9 классов, которые планируют поступление в гимназию.

В этот день гости смогут узнать о программах обучения, условиях проживания в пансионе и возможностях Цифровой Гимназии — очно-заочного формата для учеников 5–11 классов. Запланированы встречи с администрацией, преподавателями, выпускниками и родителями гимназистов. Посетители познакомятся с работой центра лидерских программ, билингвальной средой и воспитательной деятельностью. Также участникам расскажут о процессе поступления и стипендиях.

Гимназия Примакова признана крупнейшим гуманитарным кластером России и в 2025 году в пятый раз стала лидером образования Подмосковья. Сейчас здесь учатся школьники из 41 региона страны. День открытых дверей пройдет по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, Утренняя улица, 1. Количество мест ограничено, требуется регистрация по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о том, что президенты РФ и ОАЭ открыли центр сотрудничества в Подмосковье. Благодаря центру можно будет чаще обмениваться опытом, образовательными методиками и практиками.

«Мы создали его на базе гимназии им. Примакова. Для нас это еще один большой шаг в развитии сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — отметил Воробьев.