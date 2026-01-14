День открытых дверей пройдет 24 января в международном юридического института

Одинцовский филиал международного юридического института проведет день открытых дверей 24 января для абитуриентов после 9-х и 11-х классов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоится в 11:00 по адресу: город Одинцово, улица Пионерская, дом 3. В рамках Дня открытых дверей поступающим расскажут о правилах приема на направление «Юриспруденция» после 9 и 11 классов, вариантах обучения и изменениях для выпускников колледжей.

Специалисты приемной комиссии объяснят, как подать документы через портал «Госуслуги», а также ознакомят с новыми минимальными и проходными баллами. Участники смогут получить информацию о действующих образовательных программах и актуальных требованиях.

Международный юридический институт работает с 1992 года и готовит специалистов для органов юстиции, прокуратуры, МВД, государственных и муниципальных структур, адвокатуры и нотариата. Учебное заведение делает акцент на фундаментальных знаниях и практических навыках будущих юристов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.