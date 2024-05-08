День основания «Мособлгаза» и День Победы отметили в организации награждением

Накануне 66-летия «Мособлгаза» и в преддверии Дня великой Победы в главном офисе компании чествовали ветеранов и трудовые династии «Мособлгаза», которые внесли значительный вклад в развитие предприятия. Многие из членов семей удостоены правительственных, корпоративных наград, почетных званий. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Среди приглашенных гостей были ветераны, которые стояли у истоков предприятия, были свидетелями его расцвета и высоких достижений, а затем вместе смогли сохранить его, преодолев кризис в 90-е годы. Именно ветераны заложили традиции, которые сегодня стараются хранить и развивать, поэтому их героическому поколению особый почет и уважение.

Предприятие образовано 8 мая 1958 года, как управление газового хозяйства исполкома Мособлсовета, на которое была возложена задача организации газификации и эксплуатации газового хозяйства области. За эти годы предприятие расширило свою инфраструктуру в десятки раз, в нем сформировалась слаженная команда настоящих профессионалов.

«По старой доброй традиции мы объединили два особенно значимых праздника — 79-ю годовщину Великой Победы и день рождения «Мособлгаза». Сегодня так важно стоять на страже правды, помнить, чтить и передавать страницы нашей истории, чтобы никогда не забывать о тех, кто отстоял мир и свободу для нас. У истоков «Мособлгаза» также стояли фронтовики, именно руками нынешних ветеранов он построен, на ваших глазах развивался. Хочу отчитаться перед нашими ветеранами: ваше дело живет — сегодня «Мособлгаз» — лидер отрасли, нас ставят в пример, мы от всей души благодарим вас за опыт и труд, гордимся вами и нашей компанией», — поздравил собравшихся генеральный директор «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Поздравить газовиков приехал депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков.

«66 лет — это серьезная дата. Хочу пожелать «Мособлгазу» быть флагманом российской газовой промышленности. «Мособлгаз» улучшил качество жизни миллионов жителей, газифицировал тысячи организаций и социальных объектов. Ваши добрые дела войдут в историю. Пусть дело, которому вы посвятили энергию, опыт, любовь — живет и процветает долгие годы. Низкий поклон всем ветеранам и трудовым династиям, всех с праздником!» — сказал Голубков.

«Мособлгаз» сегодня — почти 9 тыс. человек. Компания не только продолжает обеспечивать бесперебойное и эффективное газоснабжение в Подмосковье, реализовывать президентскую программу «Социальная газификация», но с 1 января 2024 года — это единая организация, которая обслуживает все внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.