День Государственного флага России отметят в МФЦ Подмосковья
Фото - © МФЦ Московской области
В подмосковных офисах «Мои Документы» традиционно пройдут мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Детские творческие мастер-классы, увлекательные викторины на знание основных фактов о нашем флаге, тематические выставки и фотозона — офисы МФЦ на несколько дней станут площадкой для проведения ярких, интересных активностей», — рассказала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.
МФЦ Подмосковья приглашают всех принять участие в праздничных акциях, которые, в особенности, понравятся самым маленьким посетителям.
С подробным списком мероприятий, адресами и датами их проведения можно ознакомиться в таблице.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.