сегодня в 09:49

День Государственного флага России отметят в МФЦ Подмосковья

В подмосковных офисах «Мои Документы» традиционно пройдут мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Детские творческие мастер-классы, увлекательные викторины на знание основных фактов о нашем флаге, тематические выставки и фотозона — офисы МФЦ на несколько дней станут площадкой для проведения ярких, интересных активностей», — рассказала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

МФЦ Подмосковья приглашают всех принять участие в праздничных акциях, которые, в особенности, понравятся самым маленьким посетителям.

С подробным списком мероприятий, адресами и датами их проведения можно ознакомиться в таблице.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.