День Государственного флага РФ отметят в библиотеках Подмосковья 22 августа

В День Государственного флага Российской Федерации в библиотеках Московской области проведут тематические мероприятия, посвященные этому празднику. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Библиотеки проведут лекции, викторины, игры на тему Государственного флага России, специалисты расскажут, когда и почему возник праздник флага, какие смыслы заложены в триколоре, правда ли, что его собственноручно нарисовал Петр Первый.

А для тех, кто хочет разобраться в теме более серьезно, в библиотеках есть доступ к полной коллекции электронных документов Президентской библиотеки. Среди них — уникальные источники, посвященные российскому триколору. Первое знакомство с ними легко получить на сайте президентской библиотеки, а погрузиться глубже в исследование коллекций помогут в 157 центрах удаленного доступа, действующих в Московской области на базе библиотек.

В приложении «МОе Подмосковье» в библиотеках с пометкой «Доступ к электронным ресурсам Президентской библиотеки» есть полный доступ к фондам по истории, русскому языку, теории и практике российской государственности.

Также эту информацию можно найти в Московском областном центре Президентской библиотеки, открытом на базе Губернской библиотеки по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, 24.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.