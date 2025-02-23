Дело о суициде привело к разгрому банды «Герат-Урал» из Нижнего Тагила

Спустя два десятилетия после первого разгрома банда «Герат-Урал» из Нижнего Тагила вновь оказалась в центре внимания правоохранительных органов. Двое киллеров были признаны виновными и получили длительные тюремные сроки, а лидер банды сбежал от правосудия на СВО, сообщает URA.RU .

Банда состояла из бывших участников афганской войны. В 1990-х годах члены преступной группировки обеспечивали защиту предпринимателей от посягательств со стороны правоохранительных органов и преступников. «Гератовцы» были хорошо вооружены — у них был в наличии автоматы, пистолеты, ножи и биты.

К раскрытию преступной деятельности нижнетагильской банды привело расследование самоубийства, которое вел следователь-криминалист ГСУ СК России по Свердловской области Ярослав Кузвесов.

Экспертиза выявила идентичность пуль и гильз, обнаруженных на месте убийства криминального авторитета Юрия Смирнова в 1994 году с теми, что фигурировали в деле о самоубийстве. Силовики задержали троих участников банды, которые сотрудничали со следствием и признались в совершении ряда убийств. Двое киллеров получили 7 и 14 лет лишения свободы.