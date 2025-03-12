Дело кузбасского бомжа-педофила передали в суд

В Мариинске направлено в суд дело против мужчины без определенного места жительства, обвиняемого в совершении насилия над несовершеннолетней, сообщает Сiбдепо .

Все произошло в ноябре 2024 года, когда, по данным следствия, нетрезвый бездомный мужчина заметил группу играющих детей на окраине города.

Злоумышленник заманил одну из девочек сладостями, а затем, на виду у остальных, силой увел ее на кладбище неподалеку, где совершил над ребенком акт сексуального насилия.

Матери потерпевшей стало известно о произошедшем от других детей, ставших свидетелями похищения. Незамедлительно отправившись на поиски, мать обнаружила свою дочь на территории кладбища, где девочка рассказала о том, что с ней случилось.

По информации от источника, судебное разбирательство по данному уголовному делу только начинается. Обвиняемый находится под стражей с момента задержания и до сих пор.